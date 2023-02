Terelu Campos planta cara a un fotógrafo que hace guardia en casa de su madre

Ya hizo un llamamiento para que los políticos y la prensa protejan a los mayores y, ahora, Terelu Campos no ha podido disimular su enfado. La presentadora de ‘Sálvame’ respondía a la prensa sobre Teresa Campos y lanzaba un mensaje a un fotógrafo que hace guardia en casa de su madre.

La presentadora entiende que se hable de Teresa, pero no comprende que se la fotografíe: “Hay que preservar su imagen, no es una cuestión de ser más periodista por sacar una portada de una persona así que no se puede defender”.