Adela hace balance de su año en ‘Sálvame’ y empezaba echando la vista atrás, en concreto, al día en que le llamaron de la dirección para proponerle el puesto: “Yo le dije a esa persona que se había equivocado de Adela”. Y es que llevaba sin hacer corazón desde el año 2000. Sin embargo, no era un error, querían su perfil para dar otro punto de vista, el de una persona que está en casa viendo el programa y no dentro, con un punto de “distancia” y “asombro”.

Pasado un año, a Adela le resultaba muy difícil mojarse ante las preguntas de los colaboradores, que querían saber cuál ha sido su momento más difícil y el más agradable en el programa. A la presentadora le venía a la memoria su primer día, cuando le dieron paso y ella esperaba en el pantallón para hablar, en aquella ocasión, de Omar Sánchez: "Estaba muy nerviosa, me disteis paso y yo no dije ni hola, yo a lo mío". Un poco más adelante, Anabel se equivocó, la llamó “Adeslas” y para Adela supuso un antes y un después: “Para mí fue la mejor bienvenida”.

De enfado tiene el recuerdo en que Kiko Matamoros se fue de plató y ella le riñó: “Te eché la bronca porque te habías metido con una compañera, no es que me sienta mal, si tengo que pegar un grito, lo pego, pero para mí no es un mal momento, es algo que hay que hacer”.

Gema López le pedía que se mojara y nos dijera con qué presentadores ha conectado mejor y con quién le ha costado más. Adela nos contaba que conecta muy bien con Patiño, con Jorge Javier lo notó “desde el primer momento” y añadía: “Jorge me lo ha puesto muy fácil, y no considero que me lo ha haya puesto difícil, pero por ejemplo Terelu presenta de otra manera, de una manera como ha presentado ella siempre, que quizá no esté tan acostumbrada o es más clásica”.