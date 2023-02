Kiko Matamoros, más claro que nunca sobre Belén Esteban: "No ha sido una mujer fácil para trabajar con ella"

Kiko Matamoros, sobre Belén Esteban: "Cuando no eres su amigo es complicada en plató"

Terelu Campos reacciona ante las palabras del colaborador: "Si nos ponemos así, fáciles no somos ninguno"

Alicia Senovilla tacha de "desagradecida" a Belén Esteban y dice callar "cosas que nadie sabe": el cabreo de la colaboradora de 'Sálvame'

Antonio Sánchez Casado ha estado en 'Sálvame' para contar lo que pasó entre él y Alicia Senovilla y lo que provocó que rompieran su amistad, el colaborador ha contado algunos momentos que vivieron con ella, tanto Belén Esteban como él en su momento cuando compartieron plató de televisión y esto ha hecho reaccionar a Kiko Matamoros.

"En esta guerra se está pintando un perfil de Belén que me parece muy bien, pero Belén no ha sido una mujer fácil para trabajar con ella, cuando eres amigo de Belén todo es estupendo, cuando no lo eres, Belén es muy complicada en un plató. No sé cómo era Alicia Senovilla, pero desde luego Belén fácil no ha sido nunca", ha entonado Kiko Matamoros.

Terelu Campos ha saltado ante esto: "Si nos ponemos así, fáciles no somos ningunos". "No es verdad, es gente que es más rencorosa que otra. Santificar ahora a Belén Esteban como compañera de trabajo me parece muy bien", ha dicho el colaborador.

Ante esto, María Patiño ha recordado que aquel momento no era el mal momento de Belén, en ese momento estaba emergiendo en los medios, que estaba rodeada de gente que quería representarla porque empezaba a renacer: "Recuerdo ese primer año, no te digo que sea santa y que no sea complicada, pero no estábamos hablando de la época complicada de Belén".

Kiko Matamoros reacciona en directo a su horóscopo