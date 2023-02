Alicia Senovilla asegura que recibe propuestas para hablar de Belén: "Como la verdad no la voy a contar, no voy”

Belén Esteban ha perdido la paciencia con Alicia Senovilla en 'Sálvame' y es que, tras días de dimes y diretes, el programa ha recuperado una entrevista en la que la presentadora decía "callar" cosas que ambas saben. La aludida negaba saber a qué se refería Alicia y dejaba claro que ni es su salvadora ni su descubridora.

Alicia Senovilla dejaba caer que se alegra de que Jesulín de Ubrique haga una docuserie porque durante años se calló su voz porque otra persona hablaba “más alto" que él. Era una clara alusión a Belén Esteban, con quien trabajó en el pasado.

Ahora, ‘Sálvame’ recupera una entrevista de Alicia en ‘Fin de semana’. La hizo en el año 2020 y dejaba claro que ella sigue trabajando, que nunca ha dejado de hacerlo y que con Belén es "como pelearse contra una pared”.

Alicia está orgullosa de dónde está y de cómo se portó con Belén: “Si me tengo que sentar con ella y recordárselo, lo haré, pero no creo que lo quiera hacer, es una desagradecida”. Es más, asegura que ambas saben “cosas que no sabe nadie” y en las que dice no querer entrar: “Luego me acusa de que me subo al carro”.

Sin embargo, dejaba claro que son los compañeros de Belén Esteban los que la llaman cada cierto tiempo para preguntarle por ella: “Siempre les contesto que si voy es para contar la verdad y, como la verdad no la voy a contar, no voy”.

La respuesta de Belén Esteban en ‘Sálvame’

La colaboradora negaba haber coincidido con ella después y dejaba caer que también le preguntan por gente de la que no quiere hablar y no contesta: “¿Que quiere un cara a cara? Me lo han ofrecido y he dicho que no porque no tengo nada que hablar con esta señora”. “Llevas razón, soy mala persona, desagradecida y me descubriste tú”, respondía sarcástica la colaboradora.

Belén recuerda que la alabó profesionalmente pero dejaba caer algo: “A lo mejor hay que preguntar a la gente que trabajaba con ella cómo era como compañera”. Ella no tuvo ningún problema, pero añadía que hay gente del equipo de ‘Sálvame’ que trabajó con Alicia: “¡Qué pena que para salir en ‘Sálvame’ tenga que hablar de Belén Esteban! Que hable de su carrera profesional”.

