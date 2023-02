En su paso por el plató de Telecinco.es, adonde acudió para hablar de su libro autobiográfico, 'Sin Etiquetas', Chelo García-Cortés se animó a recrear aquel momentazo para nuestras cámaras, esta vez poniéndose en el rol de Bárbara. Mientras ensayaba su parlamento para grabar el vídeo, nos decía: "Es que no lo recuerdo bien porque a mí me dejó muerta". Y no nos sorprende para nada su estupor: en el vídeo original de esa escena puede verse claramente cómo Chelo se queda sin palabras.