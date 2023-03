Alonso Caparrós se rompió en ‘Sálvame’. El colaborador del programa reconoció estar más callado de lo habitual, nos contaba que se debía a problemas personales y, aunque no quería entrar en detalles, sí que habló con Gema López y le autorizó a contarlo lo que le sucede.

En ese momento, Alonso no estaba preparado para dar detalles, pidió a sus amigos que no le preguntaran nada y ellos le arroparon con un abrazo. “Prefiero que me deis unos días, está reciente, está vivo, activo”, decía.