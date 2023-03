Anabel Pantoja se cabrea ante las preguntas de la prensa: "Me hacéis daño"

Anabel Pantoja no ha podido disimular su enfado a su llegada a Madrid. La prensa buscaba su reacción a las declaraciones de Luis, que dice ser hijo biológico del padre de la influencer, Bernardo Pantoja. Ella pedía que no le transmitieran sus palabras porque le hacen daño y hacía un llamamiento: “¿Podéis respetar a mi padre? Por favor ¿Podéis dejar de nombrarlo?”

“Si me lo decís, me hacéis daño. Entonces, prefiero que no me lo digáis”, se quejaba Anabel, que respondía con un “cuidado” cuando una periodista hablaba de Luis como su hermano.