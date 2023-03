Terelu Campos se pone seria con Anabel Pantoja: "No me gusta nada cómo tratas a Kike Calleja"

"La próxima vez te vienes a entrenar conmigo, te ha faltado entrar", le reprochaba Anabel al reportero nada más salir de su centro de entrenamiento. Kike le decía que ya le gustaría tener la misma vida que ella tiene y Anabel se mosqueaba: "¿La vida que tengo yo? Dame el micro y me meto en el coche y te persigo".

"¡Qué tensión!", decía Adela González en 'Sálvame' 24 horas después de este momento y Terelu Campos, que no había estado presente en plató durante el enfado de Anabel, miraba a cámara para mandarle un mensaje: "No me gusta nada cómo tratas a Kike últimamente, nada de nada".