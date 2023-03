'Lo que necesitas es a Omar': la caravana de 'Sálvame' en busca de Anabel Pantoja

Lo que Anabel Pantoja contó a María Patiño de Omar Sánchez, la nostalgia que sintió recordando su primer viaje juntos, su efusividad... Han hecho pensar a 'Sálvame' que, quizá, lo que necesita Anabel tras su ruptura con Yulen Pereira es Omar... Así que han montado su propia caravana no del amor, de Omar.

María Patiño contó en 'Sálvame' que, en enero, coincidió con Anabel Pantoja en Fuerteventura. En aquel momento no le dio importancia pero, tras conocerse su ruptura con Yulen Pereira, se ha dado cuenta de algo.

Y es que María creyó que Anabel había aprendido a vivir el amor de una forma más serena, menos intensa... Pero sí que le habló de Omar Sánchez, su exmarido, de una forma "muy efusiva". Estaban en Corralejo, destino de su primer viaje con Omar, y eso le provocaba una fuerte nostalgia. A María no le hizo pensar que seguía queriéndole, pero sí descartó que haya dejado de vivir las cosas con pasión.

Además, apuntaba que la pareja apenas se había visto en cuatro ocasiones en dos meses y sus palabras provocaban el enfado de Anabel Pantoja. Ofendida, María Patiño daba un paso más y decía: "No te ha dado la gana defender a Yulen para quedar como víctima”.

Germán González era nuestro cupido particular, el encargado de entrevistar a Anabel Pantoja y preguntarle por su situación amorosa: "Yo creo que no se va a enfadar"; "bueno, gracia no le va a hacer", le advertía Adela y metía a Germán en el vehículo.