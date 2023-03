Anabel Pantoja está dolida con María Patiño: el motivo

Tras un malentendido, María Patiño aceptaba la misión de ‘Sálvame’: salir en busca de Anabel Pantoja, arreglar sus diferencias y que le contara la verdad de su ruptura con Yulen Pereira. La periodista no la encontró, pero sí pudo hablar con ella por teléfono… Lo que no esperaba es que grabaran la conversación y la emitieran, provocando el enfado de Anabel.

“¡Qué injusta!”, decía Lydia Lozano, pero María respondía que tiene “la conciencia tranquila” y dejaba claro: “A mí no me importa que me graben porque hablo el mismo idioma en privado y en público”.