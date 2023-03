Susana Molina, de la ruptura de Yulen con Anabel Pantoja: "No creo que sea una falta de enamoramiento"

Con un vestido rosa espectacular, un moño y presumiendo su belleza, así llegó Anabel Pantoja a la alfombra roja en su primera reaparición pública tras su ruptura con Yulen. La influencer no quiso pronunciarse sobre su ex ante los medios, ya que sólo dijo: "Estoy muy bien y tranquila" . Sin embargo, eso sí, después mostró en redes sociales lo bien que se lo estaba pasando durante el evento sonriendo a cámara, bailando con compañeros y dejando claro que está muy poco preocupada por la ruptura.

En cuanto a la polémica que surgió después de que Belén Esteban se equivocara en 'Sálvame', pues en vez de decir Yulen dijo 'Chulen', la colaboradora quiere aclarar que no lo considera ningún chulo: " Quiero aclararlo, me equivoqué, Yulen fue una persona excepcional y no lo hice a posta".

La reportera pregunta a Susana si ha habido terceras personas en la separación y ésta contesta: "Siempre que hay una ruptura es por terceras personas o estrategia, igual sólo ha sido desgaste". Por último, al pedirle su opinión sobre una posible estrategia de Yulen que consistía en no dejar a Anabel hasta que su madre entrara en 'Supervivientes', Susana Bicho comenta: "Me parece muy retorcido... no lo conozco tanto, pero no lo veo para eso".