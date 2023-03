Lydia Lozano acusa a los colaboradores de criticar a Mayte Ametlla y Matamoros estalla: "Que dé nombres"

La reina del Chuminero tuvo que hacer frente a todas estas críticas en directo, pero ¿Qué ocurrió cuando las cámaras no grababan? O mejor dicho… ¿Cuándo ella creía que no grababan? ¡Este es el comentario que hizo y por el que Kiko Matamoros ha estallado!

Tras su enfrentamiento con Mayte Ametlla, Lydia Lozano abandonó el plató llorando y empezó a desahogarse, creyendo que su micrófono estaba apagado: “Es que no puedo decir ni mú. Veo mamoneo y a mí el mamoneo no me gusta. Ya está”, decía.