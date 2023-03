Pese a la ruptura, asegura que se encuentra “bien” y lo único que quiere es que Anabel Pantoja “sea feliz”: “No nos vamos a llevar lo malo. Nunca me vais a ver insultar a nadie ni criticar a nadie. Yo respeto a todos y solo pido que me respeten a mí y a mi ex”, decía.

El deportista se ha mostrado muy conciliador cuando las cámaras grababan y, cuando creía que ya no le estaban filmando, lo he hemos podido ver más relajado y suelto, dejando unos titulares mucho más jugosos.

“A mí todo esto me afecta. Son decisiones duras y momentos complicados. He vivido cosas que creo que no me merezco. Son cosas que me afectan y que son mentira”, decía el ex de Anabel Pantoja, refiriéndose a todos los que señalaban que había sido infiel durante bastante tiempo.