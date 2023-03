Rafa Mora acusa a Lydia Lozano: "He sido víctima de sus malas artes"

Kiko Matamoros acusó a Lydia Lozano de haber peleado por las sillas en el ‘Deluxe’, por la posición de las mismas y por estar en entrevistas para las que no había sido convocada. Es más, el colaborador aseguraba que su compañera, en muchas ocasiones, ha llamado a la dirección para defender que ella sabía mucho del tema que iba a tratarse o de personaje al que se iba a entrevistar.

Así, habría conseguido la silla que ya estaba destinada a otro compañero, dejándole en el banquillo. 24 horas después, Rafa Mora acusaba también a la periodista: “Yo también he sido víctima de sus malas artes”.

Según su testimonio, se turnaba como colaboradores de ‘Supervivientes’ pero, el día en que él fue citado un día poco habitual, se lo dijo a Lydia y la situación cambió inmediatamente: “A los cinco minutos me llamaron y me desconvocaron”. El colaborador reconoce que la decisión es al final de la dirección del programa, pero vio “mala baba" en su compañera.

Lo que no sabía es que le ha pasado en más ocasiones y Kiko Matamoros se lo advertía: “Si tú supieras la de veces que ha dicho ‘¿Qué pinta Rafa en esa entrevista, que no conoce al personaje? No te hablo de una ni de dos, te hablo de muchas veces”.