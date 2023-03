Habla la amiga especial de Ginés Corregüela: “Llevamos un año hablándonos, se ha intimado y somo pareja”

En ‘Sálvame’ hemos hablado con la mujer de Ginés, Isabel Hurtado, que nos contaba que su separación aún no es definitiva: “Ahí estamos, todavía no está la cosa del todo”. Y es que su situación no está formalizada: “Los papeles no están arreglados”. Además, Isabel explicaba que las cosas de Ginés, como su ropa, aún están en su casa: “Hasta que no saga del programa no sabemos lo que vamos a hacer. Hay cosas que tengo que hablar y él lo sabía antes de irse”.