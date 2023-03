Ginés se rompe y sincera como nunca: "No lo he hecho bien, he roto mi matrimonio después de 32 años por mi culpa"

"Lejos en distancia, pero cerca de corazón queremos felicitarte, lo estás haciendo genial. En este día no somos tres, somos uno, estamos al pie del cañón", son algunas palabras que le ha querido lanzar su hija, con el que él no ha podido evitar las lágrimas. Y a la que ha querido responder con unas palabras: “Me acuerdo mucho de vosotras. Mucha emoción porque todos los días me acuerdo de ellas las 24 horas”.

“Las quiero mucho, ellas lo saben. He dado la vida por ellas, sé que no lo he hecho bien y eso me está matando aquí. Tengo que hablar con ellas, pero a lo hecho pecho y hay que tirar para adelante”, ha sido después de decir estas palabras cuando Ion Aramendi le ha preguntado por lo que no ha hecho bien. “No he hecho bien que he roto un matrimonio después de 32 años por culpa mía y son cosas que pasan y no eres consciente y, al final, ahora te arrepientes”, ha dicho el superviviente.