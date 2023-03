Lluvia de lágrimas en Honduras por el Día del Padre: del tremendo sofoco de Manuel Cortés a la confesión de Ginés

Los padres de ‘Supervivientes 2023’ también han podido vivir el ‘Día del padre’ pese a estar en viviendo su experiencia más extrema lejos de sus hijos, los que han querido estar de alguna manera con ellos, a través de sorpresas que no van a poder olvidar nunca y con las que han inundado de lágrimas Honduras .

El primero en poder vivir este bonito momento ha sido Jaime Nava , que no se podía creer lo que estaba viendo en el pergamino que le ha llegado hasta la ‘Paya de los olvidados’ . Nada más verlo las lágrimas han brotado y ha mostrado a la cámara la foto que ha recibido de su hija y de su mujer.

“De Jimena para Jaime . Hoy es nuestro primer día del padre , pero no quiero que estés triste y que estés fuerte. No hubiera podido tener un padre mejor, gracias por protegerme. Te queremos muchísimo, felicidades, papá”, ha podido leer el superviviente muy emocionado.

“No he hecho bien que he roto un matrimonio después de 32 años por culpa mía y son cosas que pasan y no eres consecuente y, al final, ahora te arrepientes”, ha entonado el superviviente, que también ha aprovechado para lanzar un mensaje muy sincero a su mujer.