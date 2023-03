Luisa, examante de Ginés Corregüela, se enfrenta a Yaiza, su actual novia: "Es de muy poca vergüenza"

"Quisiera, por lo menos, que esta señorita no se ría", pedía Luisa, que pasaba al ataque: "Es de muy poca vergüenza". La mujer insistía en que ha mantenido una "relación" durante diez años con el concursante de 'Supervivientes' y dice tener "audios" y otro tipo de pruebas que lo demuestran. Sin embargo, ni quiere ni cree que deba demostrar nada.

Según Luisa, su relación no se ha roto, aunque rectificaba diciendo: "Se ha roto en el sentido de que tampoco me encontraba bien con él porque decía que no tenía sentimientos hacia mí y yo quería, cuanto menos, mejor".