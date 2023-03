Aguasantas se rompe: trabajar en 'Sálvame' le provoca problemas con Raquel Bollo que le están perjudicando con su pareja

La pareja de Aguasantas es el padre de la nieta de Raquel Bollo

Además, Aguasantas insinúa que Raquel Bollo estaría incumpliendo el acuerdo al que llegó antes de que sus hijos participaran 'Supervivientes'

Aguasantas no se siente libre de decir lo que piensa de Manuel Cortés en 'Supervivientes': "Todos sabemos la que Raquel formaría”

Una conversación fuera de plató ha puesto sobre la pista a María Patiño. Y es que ha escuchado a Aguasantas hablando, agobiada, sobre Raquel Bollo. La colaboradora de 'Sálvame' fue novia de su hijo, Manuel Cortés, y los enfrentamientos fueron múltiples. Ahora, Aguasantas es pareja de Juan José, expareja de Alma Bollo y padre de su hija. Al parecer, su colaboración en 'Sálvame' no le está gustando a Raquel y, como consecuencia, esto estaría pasándole factura con su pareja.

Parece que el hecho de que Aguasantas trabaje en ‘Sálvame’ comentando tanto el concurso de Manuel como el de su hermana, Alma Bollo, no le está haciendo gracia a la madre de los concursantes.

El "obstáculo" que habría puesto Raquel Bollo

“¿Por qué no dices lo que piensas realmente de Manuel?”, le preguntaban y ella respondía que no puede hacerlo: “Todos sabemos que, de una forma u otra, todavía me siguen ligando algunas vías hacia ellos. Todos sabemos la que Raquel formaría y la que ha formado desde el minuto uno”. Es más, aseguraba que Raquel ha intentado que ella no hable e insinuaba que está siendo un “obstáculo” con la persona que tienen en común.

De hecho, dejaba caer que Raquel no estaría cumpliendo lo que se estipuló antes de que sus hijos se fueran al concurso, algo que perjudica a su actual pareja: “Yo, a día de hoy, tampoco estoy totalmente bien con mi pareja por eso, a mí me está perjudicando”.

Aguasantas no quería entrar en los problemas de su pareja porque no le corresponde pero sí dejaba claro que solo ha opinado sobre Manuel y Alma en el concurso: “No he sacado nada fuera de lo normal, pero tuve un despunte con lo de Isa y eso puede provocar cosas”.

Finalmente, la tensión le pasaba factura y Aguasantas se derrumbaba: “No puedo hablar porque no me pertenece, aunque me perjudique y no quiero hablar de eso”. Y es que la colaboradora no entiende que a Raquel le moleste todo lo que hace cuando en realidad tiene otros muchos frentes.

¿Qué han tenido en común Aguasantas y Raquel Bollo?