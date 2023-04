Al parecer, hubo un problema contractual tras el que Víctor Sandoval no colaboró en ‘Sálvame’. Solo acudía al Deluxe, pero las semanas de verano que no hubo programa, se encontró con que no tenía ingresos y tuvo que pedir un préstamo.

“¡Eso no es verdad!”, gritaba Lydia mientras Víctor se echaba las manos a la cabeza y se dirigía a ella: “¡A mí no me hables!”, le pedía Lydia; “tú no te acerques, estás congelada y me das muy mal rollo, estás poseída por le espíritu de la llorona”, respondía él.