La exmujer de Ginés Corregüela desmiente a Kiko Matamoros: "Me han dejado totalmente de lado"

Al escuchar estas declaraciones en televisión, Isabel se ha pronunciado sobre el tema y ha desmentido a Matamoros con un post en su perfil de Instagram, dejando claro que ella no gana nada de dinero por la permanencia de su exmarido en 'Supervivientes': "Agradezco a Kiko, porque su información dada hasta ahora era la que más se acercaba a la realidad. Pero tengo que comentar que yo no tengo ningún acuerdo con Ginés".

"A día de hoy no tengo relación con sus chicos ni ayuda, me han dejado totalmente a un lado. Un ejemplo de ello: después de varias semanas, no me han pasado el dinero para recoger el divorcio del notario", ha asegurado Isabel, negando así tener ningún vínculo con la agencia de representación de Ginés, que es la misma que la de su novia actual, Yaiza Martín. "Aclarar que no tengo ninguna relación monetaria ni ahora ni la tendré después porque no la quiero", ha terminado diciendo la jienense.