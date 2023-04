Jorge Javier Vázquez advierte a Belén Esteban: "Te están liando"

“Belén, te estás liando”, decía Jorge Javier Vázquez a la colaboradora del programa, que respondía: “No, os estáis liando vosotros mismos”. Sin embargo, el presentador insistía en que Ana Obregón y su entorno intentan “captar prescriptores importantes” como puede ser Belén Esteban: “Saben que a Belén la escucha mucha gente porque se ha dado cuenta de que no está siendo dueña del relato, se le está escapando”, añadía el presentador, pero Belén reiteraba: “A mí no me está utilizando nadie ¿Ha hecho algo ilegal en Estados Unidos?”

El conflicto se extendía al resto de colaboradores del programa y Belén Esteban acababa enfrentándose a Laura Fa durante un corte publicitario. "Le has dicho gili***", decía Jorge Javier pero ella explicaba que no se lo había dicho en serio: "Yo digo lo que pienso y lo tenéis que respetar. A mí no me utiliza nadie y nunca me ha utilizando nadie".