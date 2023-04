"Salí al balcón. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo", narra Ana Obregón en su libro y Kiko Hernández apuntaba en el plató de 'Sálvame': "No sé lo que habrá de ficción y de verdad, pero que se toque de una forma tan banal el tema de desaparecer y luego que presuma de que no ha ido a un psiquiatra en su vida cuando estás cotando que has intentado tirarte por un balcón… o no entiendo nada o lo entiendo todo".