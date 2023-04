Ana Obregón narra en el texto el momento en el que Aless cuenta su deseo de ser padre a Lequio y ella: "Nos dijo: 'Mamá, papá... si me pasa algo , acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York". Luego, la madre cuenta da más detalles de las palabras del joven: " Quiero tener hijos, aunque ya no esté . Es mi deseo . Prometedme que lo vais a hacer, por favor".

Pero las confesiones de Ana Obregón no quedan ahí, también verbaliza el momento en el que intentó quitarse la vida: "Me empiné sobre la barandilla que no era muy elevada. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo". Sin embargo, Alessandro Lequio le salvó al recordarle la petición de su hijo: "¡Ana, por Dios, abre la puerta! Tienes algo importante que hacer, ¿recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?".