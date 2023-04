Joaquín Prat, aprovechando que Lequio está en plató, pregunta sobre Ana Obregón: " ¿Habláis todos los días? ". Alessandro, con el gesto serio, responde: "Ya sabes que yo no hablo de este asunto, que cada uno piense lo que quiera". El presentador le contesta: "No te he preguntado de qué habláis... o sea, ni confirmas ni desmientes que habléis todos lo días ". Lequio, mirándole a los ojos, sentencia: "Que cada uno piense lo que quiera ".

Por último, se vive un momento llamativo cuando Lequio interviene en un comentario de Cristina Tárrega: "Yo nunca te pregunto nada, pero como yo soy muy niñera y me consta que a ti también te gustan muchos los niños...". Alessandro corta a la colaboradora para matizar: "Me gustan los míos". La colaboradora continúa: "¿Y supongo que te apetece mucho conocer a la niña?". Lequio sentencia: "Me gustan los míos". Un matiz que hace el padre de Aless que hace a Rossi reaccionar: "Has dicho mucho".