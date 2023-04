La amiga especial de Bertín Osborne responde a sus polémicas declaraciones: "Lo quiero y nos tenemos mucho cariño"

Bertín cuenta que se han visto en unas diez ocasiones, pero Gabriela asegura que han sido más. No quiere decir nada más de lo que él ha comentado, pero sí deja claro que es un hombre "maravilloso".

Pero ¿Qué pasará entre ellos? Gabriela no lo sabe: "En la vida no se sabe lo que va a pasar, lo quiero y nos tenemos mucho cariño". Además, prefería no abordar la polémica que ha generado el hecho de que Bertín cuente que tiene otras amigas especiales: "Maravilloso".