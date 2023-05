Miriam Corregüela, hija de Ginés, desvela qué ocurrió con Yaiza Martín durante la publicidad de 'Supervivientes 2023'

Yaiza Martín tuvo un duro enfrentamiento con la hija de Ginés en 'Tierra de nadie'

Miriam Corrgüela cuenta que las publicidades, Yaiza Martín se marchab asola de plató

"Es una manipuladora", cuenta la hija del 'Rey del Bocadillo'

Tras la expulsión disciplinaria de Yaiza Martín, la ex superviviente visitó el plató de 'Tierra de nadie'. Allí protagonizó un duro cara a cara con Miriam, la hija de su novio, Ginés Corregüela. "Soy la hija de mi padre, y antes de hablar de mi madre te lavas la boca. No te quise conocer porque no tienes dignidad y no tienes valores". le decía la hija del 'Rey del Bocadillo'.

"No voy a hablar de nada de lo que me tengas que criticar de mi paso por mi concurso, pero del amor a tu padre no puedes decir nada", le advertía la canaria. Es que el amor a mi padre lo tienes por todos los hombres de España porque has estado con todas las provincias de España", le aseguraba Miriam.

En 'Sálvame', la hija del cocinero ha desvelado todo lo que ocurrió en publicidad: "En las publis parecía una hoja movida por el viento, se iba constantemente. Se iba sola porque no estaba ni su representante. Se iba sola a la sala de informativos, no quería contacto conmigo para nada", explica.

"Es una manipuladora, dice que iba de visita y sabía perfectamente que iba de concursante. Esta chica no sabía ni por donde cogerla. Yo creo que le han comunicado cómo se había visto su imagen desde fuera. Porque yo acababa de decir que no iba a recibir a mi padre, y ella en plató ya lo sabía", asegura Miriam. "Yo me senté con la cabeza bien alta dispuesta a escucharla. Pero dice que no quiere".