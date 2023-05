El tenso enfrentamiento entre Yaiza y Miriam, la hija del Ginés: "Para hablar de mi madre te lavas la boca"

"No quiero conocerla gracias, no tengo por qué conocerla, ella no quiso conocerme nunca", explicaba la expulsada. "Es que soy la hija de mi padre, y antes de hablar de mi madre te lavas la boca. No te quise conocer porque no tienes dignidad y no tienes valores", respondía ella. "Has perjudicado a mi padre, has sacado su peor lado. Dices que no me quieres conocer y viniste a mi trabajo cuando mi padre vino a despedirse".