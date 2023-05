Carmen Borrego se sincera sobre el conflicto con su hijo: "Lo que más me duele es que no me quiere"

Unos audios de su nuera, Paola Olmedo, iniciaron un agrio conflicto mediático que se saldó con la ruptura de la relación de madre e hijo

Carmen Borrego se ha plantado en el conflicto familiar con su hijo y su nuera, según Kiko Hernández: "Ha dicho 'hasta aquí"

Carmen Borrego se sometía a una sesión de coaching con Cristina Soria y se sinceraba

Unos audios dinamitaron la relación de Carmen Borrego con su hijo y su nuera. Se trata de unas conversaciones en las que Paola Olmedo criticaba tanto a Carmen como a las Campos, acapararon horas de televisión y el conflicto terminó de estallar cuando, en una exclusiva, la colaborador de ‘Sálvame’ anunció que su nuera estaba embarazada y daba un polémico titular: que su hijo tenía “el cielo ganado”.

Desde entonces, no tienen trato y Carmen, que lleva mucho tiempo sin hablar, decía a Cristina Soria durante una sesión de coaching: “Lo que más me duele es que no me quiere, estoy convencidísima (…) Se lo han metido aquí”, decía señalándose la cabeza.

“¿Tan poca personalidad crees?”, preguntaba Cristina y ella asentía: “Sí, eso es lo peor, con mi hija no pasa, es mucho más débil”. En su opinión, como madre hay cosas que no se pueden permitir, que sin embargo se permiten “por miedo” pero que acaban por “explotar” en la cara.

Eso sí, la colaboradora tiene la conciencia tranquila como madre y confesaba que ya ha dejado de llorar, algo que le da miedo: "Me tengo que conformar, no he educado a mis hijos en el odio, pensar que alguno de ellos puede vivir en el odio me causa mucho dolor”. Además, se propone vivir bien y tranquila porque tiene más gente a su alrededor: “Mi marido no se merece vivir con una persona amargada, siempre voy a estar, pero cada vez se me hace más cuesta arriba entender”.

El llamamiento de Carmen Borrego

Viendo la foto que publicó junto a sus hijos en el Día de la madre, Carmen confesaba que la publicó “llorando” y que fue una llamada de “auxilio” y “comprensión” que sin embargo no llega. Es consciente de que ahora vienen “tiempos difíciles” porque llega va a nacer alguien que pertenece a su vida, pero no saber cómo será la situación: “Tener que plantearte que es mejor no conocerlo par ano sufrir me está matando”.

