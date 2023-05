Rocío Cortés, sobre Alma Bollo: "Hacedme la prueba de paternidad, que yo me la hago"

Rocío Cortés, hija de Chiquetete, ha incendiado el plató de 'Sálvame' ofreciéndose a que le hagan las pruebas de ADN para establecer la paternidad de Alma Bollo. Pero además, ha cuestionado cuánto tiempo ha dedicado Raquel Bollo a sus hijos y la ha culpado de que Chiquetete no les viera ni a ella ni a sus hermanos y no contribuyera en su manutención. Pero además, lanzaba un reproche a Manuel Cortés por algo sucedido en el entierro de su padre.

“Me parece una cerdada”, le reprochaba Belén Esteban y Rocío rectificaba: “No dudo que es mi hermana porque está en los papeles”. La colaboradora apuntaba que, si tenía dudas, la prueba se la tendría que haber hecho su padre y Rocío le exigía que no le nombrara: “Yo sé que es mi hermana, pero si alguien tiene dudas que se las haga, yo no tengo dudas”.

Rocío asegura que pidió a Manuel que se sentara junto a ellos en el entierro de su padre y así lo hizo, pero también le ofrecieron llevar el féretro y no lo hizo: “Dijo que no porque estaba José Antonio León, reportero de ‘’Sálvame’, esperándole para hacer una entrevista”. Belén Esteban le pedía comprensión, ella le recordaba que se había muerto su padre y Belén lo que su padre le hizo a su madre.

Según Rocío, Raquel no quería que su padre la viera ni a ella ni a sus hermanos. La acusaba de insultar a su madre e incluso de intentar que no les pasara la manutención: "A mi padre le dio un infarto y no nos dejaban entrar, yo siempre he querido tener buena relación con ella".