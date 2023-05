Manuel llora desconsolado al hablar junto a Alma de su padre: "Nunca entenderemos por qué hizo esas cosas"

Los hermanos Manuel y Alma abren su corazón con Adara Molinero hablando de su padre Chiquetete

Alma Bollo asegura que "no" ha conseguido perdonar a su padre: "Yo nunca he tenido una llamada"

Bosco cambia de nominado directo in extremis y deja a Artùr Dainese, Manuel, Raquel Arias y Alma Bollo en la lista definitiva

Manuel Cortés y Alma Bollo no nos tienen acostumbrados a hablar sobre la relación con su padre Antonio José Cortés Pantoja, más conocido por su nombre artístico Chiquetete, algo que han hecho en un ambiente de confianza con Adara Molinero en la playa y por lo que se les ha preguntado en directo después de nominar juntos en la palapa.

Manuel Cortés y Alma Bollo hablan de su padre en Honduras

Manuel le cuenta a Adara que cuando su padre se fue "él ya tenía uso de razón" y que por ello se acuerda de cosas que su hermana no. "Yo no he vivido porque no ha querido vivir conmigo", dice su hermana ante esto y cuenta algunas de sus viviencias: "La última vez que lo vi yo era consciente, sé dónde nos llevó y al juego que jugamos. Después de eso yo lo he visto, me le he cruzado y se ha cruzado de acera".

"Nunca llegamos a entender por qué mi padre hacía ese tipo de cosas", asegura Manuel y Alma se abre ante esto: "Mi mente me dice que tienes que perdonar, pero mi corazón no perdona. Nadie me ha dado una explicación de por qué a mí no me quieres, por qué conmigo no quieres hablar". Los hermanos explican que nunca han sabido el motivo de la situación y Manuel se termina rompiendo: "Mi madre ha sufrido mucho con este tema con nosotros, es algo que me ha acompañado toda mi vida".

Los hijos de Raquel Bollo hablan sobre esto en directo

Carlos Sobera, tras escuchar estas palabras de ambos, ha preguntado a Manuel por los sentimientos que siente hacia su padre a día de hoy y este se ha roto por completo: "Es un tema muy complicado para mí, es muy personal, muy duro. Me lleva acompañando toda la vida, estoy sanado, pero no puedo evitar emocionarme". Explica que es algo que le "ha dolido mucho", no solo por él, también por su hermana y su madre que ha tenido "que calmar su sufrimiento". "Él ya no está y tomo ciertas decisiones en su momento que creyó oportunas, cometió muchos errores que agradezco de poder aprender de ellos y no cometerlos yo como padre".