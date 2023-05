Las cuestiones continuaban y ella, forzando una sonrisa, decía: "No estoy obligada a responderte, no lo estoy, pero vamos que es mentira. Pero me paro aquí porque después dicen que os trato mal".

"No quiero ser grosera pero no me interesa nada de lo que me están preguntando, lo que sí es mentira y la revista la ha cagado pero vamos con creces", decía la influencer antes de irse y reiteraba: "No he tenido nada con él".