Tras estas palabras, el enfrentamiento en directo era inevitable. Kiko optaba por la ironía diciendo que entienden que se critique su "esencia" que es "su amor", pero les recordaba que en televisión, los invitados cobran un dinero a cambio de su participación: "Tienen que aceptar las críticas, si no las aceptas, no participes de este negocio".

En directo, Ginés se defendía: se estaba defendiendo de "mentiras", como que Yaiza y él protagonizaron un "pollo" en un bar de Sevilla. Sin embargo, Kiko no habló de eso, solo de su "barriga" y él replicaba: "No tengo ahora. Dije que eres más falso que el alma de Judas porque dices cosas que no son verdad. Si yo vengo solo por dinero, como tú dices, tú también"; "claro, es mi trabajo", le recordaba Kiko pero Ginés iba más allá: "Tu rol es tirar a la gente diciendo cosas que no son verdad".