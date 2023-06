'Sálvame' da la noticia: Kiko Hernández y Fran Antón se casan

La colaboradora ha sido íntima amiga de Kiko durante muchos años, con lo que enterarse así de la noticia le impresionaba: "Lo estoy pasando mal, hoy me he dado cuenta que ya no tengo nada que ver con Kiko". Segundos después, entre lágrimas, nos confesaba: "En mi vida me imaginé que se fuera a casar y yo no fuera a estar en la boda".