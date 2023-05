Samu Chávez rompe su silencio y reacciona a los rumores de romance con Anabel Pantoja

Por eso, ver ahora este acercamiento entre ellos hizo a muchos pensar que lo suyo había pasado de ser una amistad a un romance. Anabel Pantoja ha querido aclarar que eso no es así y lo ha hecho en sus stories de Instagram, donde ha explicado que no se han liado en ese viaje a México. Además, quiso ponerle un toque de humor al tema y aseguró que con estos rumores su amigo Samu no iba a poder tener novia porque todas las chicas pensarán que está saliendo con ella.