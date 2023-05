Anabel Pantoja responde a Kiko Hernández y habla de su verdadera relación con Samu Chávez

Anabel, pese a encontrarse en otro viaje con influencers, no ha perdido detalle de lo ocurrido en 'Sálvame' y ha querido contestarle a su excompañero a través de sus stories de Instagram, donde ha explicado por qué piensa que no está obligada a atender a la prensa por la calle : "Si estoy en un photocall o en un programa de televisión es mi obligación, pero ir por la calle y que me pregunten si estoy o dejo de estar con alguien, si tengo un hermano o un primo, creo que la ley no me obliga, aún así siempre me paro y atiendo a compañeros que están haciendo calle".

"Espero que no me tachen de borde, diva o estrella porque estoy más estrellada que la Osa Mayor, solo que considero que no tengo obligación", ha reiterado la influencer ante sus casi dos millones de seguidores, a los que también les ha contado qué relación tiene exactamente con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "Me parece muy fuerte que Samu me llame para decirme que le han llamado para desmentir algo que no ha sucedido", ha comentado Anabel, dejando claro que no se ha liado con el tinerfeño, que es únicamente su amigo.