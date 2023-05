Miriam Corregüela, tajante contra los que apoyan la relación de su padre con Yaiza: "Son partícipes de todas las injusticias"

Estas palabras emocionaban hasta las lágrimas a Yaiza , pero también a Ginés, que aseguraba que lo más importante de su vida son sus hijas y que, pese a tener el apoyo de Laura, le pesa no haber arreglado las cosas con su otra hija, Miriam Corregüela . El tiktoker confesó que todos los días se mete al perfil de TikTok de su hija pequeña para ver sus vídeos y así sentirla un poco más cerca, ya que ella todavía no quiere hablar con él.

Miriam no quiso entrar al programa a través de una llamada telefónica, pero sus seguidores sí que le han pedido que se pronuncie en las redes sociales acerca de lo que pasó ayer en 'Sálvame'. La andaluza no ha tenido problema en hablar del tema y ha explicado en sus stories de Instagram que ha decidido "alejarse de todo" durante unos días y refugiarse en sus dos grandes apoyos, su madre y su prometida Sendy, pero les ha confesado que no ha cambiado de opinión acerca de la relación de su padre con Yaiza.