Miriam Corregüela no quiere hablar con su padre por el momento. Está centrada en su boda y no puede perdonar lo que su padre ha hecho a su madre, el daño que ha sufrido tanto por su actitud como por su relación con Yaiza Martín.

"No sé qué le pasa en su interior, tiene algún tipo de miedo e intenta aferrarse a él porque sabe que le puede salvar más el culo ahora, que tiene más economía. Mi madre es más feliz que él”, decía Miriam y su padre le afeaba sus palabras: “No me gusta que en cámara diga eso, ya me ha atacado a mí, se lo permito, pero no quiero que ataque a su hermana”.