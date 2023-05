El cambio de actitud de Yaiza Martín y Ginés Corregüela: los pasos para reconciliarse con sus familias

La familia de Yaiza Martín se mostró irreconciliable con ella durante su paso por 'Supervivientes' pero la influencer ahora quiere acercarse a ellos

Las hijas de Ginés Corregüela se negaban a aceptar a Yaiza Martín pero una de ellas ha dado un paso al frente en 'Sálvame'

Ginés Corregüela se enfrenta a Kiko Hernández: "Tu rol es tirar a la gente diciendo cosas que no son verdad"

La relación de Ginés Corregüela y Yaiza Martín con sus familias durante su paso por 'Supervivientes' parecía irreconciliable. Sin embargo, tras su expulsión del reality han hecho unas declaraciones y han dado algunos pasos que nos hacen pensar en la dirección opuesta...

El conflicto de Ginés Corregüela con sus hijas

Miriam, hija de Ginés, se negaba a retomar la relación con su padre ¿El motivo? En su reencuentro en Honduras, Ginés quiso reconciliarse con su madre a pesar de tener ya una relación con Yaiza. Sin embargo, nada más ver a su novia se lo pensó mejor y le propuso matrimonio a Yaiza, una boda que se celebró simbólicamente en Honduras.

Su otra hija, Laura, parecía pensar lo mismo. De hecho, pidió a su padre que abriera los ojos nada más reencontrarse con él en el plató del reality.

El acercamiento de Ginés y su hija Laura

Sin embargo, con el paso de los días, Ginés ha hecho ciertos movimientos que le han hecho acercarse a una de sus hijas, Laura. Ella misma protagonizaba una emotiva llamada en directo en 'Sálvame' en la que declaraba sus sentimientos: “Sabes que te quiero mucho, papá, mi hermana piensa de una manera por sus vivencias pero yo nunca pensaré que eres mal padre porque a lo mejor no has sido como mamá, que cuando me pasa algo está como una madre, pero sé que das la vida por mí”, le decía.

Eso sí, Laura les hacía una petición: que desmintieran todo lo que se está diciendo de su anterior relación.

La emoción de Yaiza Martín

La llamada de Laura emocionaba a Yaiza, que respondía recordando la relación que tuvieron y que quiere volver a tener: "Nunca te fallé y nunca te voy a fallar (...) Entiendo que digas que no me quieres pero que a tu padre lo vas a apoyar. Yo solo quiero que lo quieras a él".

Los problemas de Yaiza Martín y su familia

No es el único que acerca posiciones con su familia, Yaiza Martín también quiere hacerlo. Esta es su intención a pesar de que dijo no tener relación con nadie de su familia. De hecho, su madre dijo no contarla ya como hija, cerraba las puertas a la reconciliación y dijo una durísima frase en 'Sálvame': "El día que me muera, si veis que echa una lágrima, por mí ponerle un puñado de tierra en la boca".

No fue la única, también habló Blanca, hermana de Yaiza.