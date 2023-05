Pipi Estrada cuenta uno de los peores momentos que vivió en 'Supervivientes': "Me cosieron sin anestesia"

El superviviente se mostraba roto al saber que tenía que irse de Honduras por decisión del equipo médico del programa y pese a que terminaba su sueño en este momento, aseguraba que su cuerpo no le estaba respondiendo y que "no le quedaban fuerzas" para seguir.

"Todos los que hemos estado en Supervivientes, hemos vivido capítulos de salud. En mi caso, me cosieron sin anestesia, tres puntos de sutura. Como sudaba que parecía que me estaban duchando", ha explicado Pipi Estrada a colación de lo que le ha ocurrido al hijo de Raquel Bollo y recuerda las palabras del médico: "Me dijo que no tenía anestesia y le dije que tirase para adelante".