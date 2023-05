Manuel Cortés tiene que abandonar 'Supervivientes': "Tu estado físico no aconseja tu continuidad"

Ion Aramendi ha conectado en directo con Manuel Cortés para preguntarle cómo se encuentra. "El cuerpo no me responde como yo quisiera y gracias al equipo médico estoy", le ha dicho el hijo de Raquel Bollo. "En este concurso, el estado de salud del concursante para nosotros es lo principal y bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes , le ha explicado el presentador.

Al saber que tiene que abandonar su sueño, el concursante, entre lágrimas, ha reaccionado a la noticia: "Me lo imaginaba porque están siendo unos días muy duros para mí porque el cuerpo no me acompaña, voy caminando arrastrándome y creo que no es lo que el público ha visto de mí durante este tiempo, me da mucha pena, se me rompe el sueño que tenía de ganar el programa y contra eso llevo luchando varios días, es imposible".