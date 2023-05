El equipo médico de ‘Supervivientes’ ha tomado una decisión y no hay vuelta atrás. Debido a su delicado estado de salud, Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, no podrá continuar su aventura en los Cayos Cochinos y tendrá que poner rumbo a España.

“Ya tengo asimilado que esto ha acabado. Ayer fue un poco dura la noticia, pero hoy ya lo he asumido, estoy bien. Me derrumbé un poquito cuando me lo dijeron”, aseguró el jinete, que declaró que, para él, había sido “una experiencia inolvidable”.