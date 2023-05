"Ha sido un proceso de aprendizaje, mis tetas para mí", confesaba la cantante, explicando que le costó aceptar su desarrollo: "Me creció tan rápido, de estar plana a, de repente... los niños pensaban que me ponía calcetines. No te da tiempo mentalmente a desarrollarte para comprender lo que te está pasando en el cuerpo, se desarrolla antes que tu mente".

Le sucede porque su cuerpo es muy sensible a las hormonas femeninas: "Me crece el pecho sin parar, llevo dos reducciones de mama, voy a por la tercera, que lo más seguro es que tengan que retirarme la mama completa par evitar seguir operándome". Además, esta dolencia conlleva un riesgo: "Puede estar más cercano a tener un cáncer de mama".

A lo largo de su vida, Ruth ha luchado por desviar la atención de su pecho, es más, confesaba que a veces le gustaría sentirse invisible en el escenario para que solo pudiera escucharla y no verla. Sin embargo, ahora ya ha solucionado su problema: "No me preocupa que haya gente que me juzgue, la aceptación solo puede venir a través de ti. Más que edad han sido horas de terapia".