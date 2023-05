La noticia provocaba todo tipo de reacciones: “Me parece súper ridículo”, decía Belén Esteban, que cree que para hacer algo así sería mejor casarse en una finca privada: “Perdonadme, pero a mí me parece que para la exclusiva, que la novia va a llevar tres trajes, que tenga que salir antes para tapar la exclusiva…”

Por su parte, Terelu Campos se preguntaba: “Lo que no entiendo es por qué no quita los móviles”. Y para Kiko Hernández no era sino una forma de vivir la boda “tranquilamente”.