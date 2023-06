El primer nieto de Carmen Borrego ya ha nacido, se trata del primer bebé de José María, hijo de la colaboradora, y su mujer, Paola Olmedo. Tras un conflicto que dura ya meses, la colaboradora de ‘Sálvame’ no ha acudido al hospital para no aumentar la tensión mediática en la familia, pero el programa le ha querido hacer un regalo al bebé que el padre ha rechazado.

El reportero ha conseguido entrar al hospital, ha llegado a la planta donde están ingresados tras el nacimiento, pero no les ha localizado. Así que se ha puesto en contacto con José María, papá del niño.

Kike le ha contado que tenía una cesta para ellos, pero José María no la ha querido recoger: “Me ha dicho ‘gracias, pero no necesito ninguna cesta, lo único que pido es que den en paz a mi familia que es lo que más me importa”.