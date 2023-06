'Sálvame' se acaba: estas son las mejores noticias que los colaboradores nos han dado

Ella misma nos lo contó en el 'Deluxe': "He tenido problemas de adicciones que no existen". Tras siete meses fuera, Belén explicó que se había sometido a un tratamiento muy duro: "Cada semana me hacen análisis de todo, Belén Esteban está, por fuera y por dentro, limpia, ha salido de túnel. Belén Esteban tenía una mochila que, cada vez que se la ponía, se caía por un precipicio".