Kiko Hernández se defiende: “La culpa de que Terelu no esté en ‘Sálvame’ no es mía, es de su hermana”

Precisamente en ‘Sálvame Okupa’ fue donde sucedió lo que desencadenó su marcha. Carmen Borrego sufrió en el reality uno de los célebres tartazos de Payasín y ella, recién sometida a una intervención estética, decía haber sufrido una lesión a consecuencia de esta broma. Casi nadie la entendió y mucho menos la baja médica que impedía trabajar a Carmen pero no viajar a Santander. Hasta tal punto llegó la situación quepara no volver y todo sucedió otro día que también presentaba Kiko Hernández.

Sin embargo, él tiene muy claro que no ha hecho nada para provocar la marcha de su compañera y señala a otra persona: “La culpa de que Terelu no esté aquí no es que sea mía o no, la culpa la tiene su hermana, Carmen Borrego”. Y es que, en su opinión, el rápido ascenso mediático de Carmen le ha perjudicado: “Terelu y Teresa Campos tenían un respeto y quien se lo ha perdido se lo ha perdido pro la hermana, Carmen ha entrado a pillar pasta por todos lados”.