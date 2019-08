Mila Ximénez destapa la no-relación entre Bigote Arrocet y las hijas de Teresa Campos: "No se pueden ni ver"

Uan entrevista de Edmundo Arrocet, origen de la discordia

En su última exclusiva, Bigote niega haber sido desleal a Teresa Campos, desmiente la ruptura y hace un comentario que nos hace intuir tormenta: "Si Teresa y yo nos casamos, nadie debe meterse". Parece una clara alusión a Carmen Borrego y Terelu Campos, que se muestran contrarias a la boda.

Para Mila Ximénez, esta exclusiva muestra la evidencia: “Bigote sabe que ellas no lo pueden ni ver, no se pueden ver ninguno”. Además, se queja de que ellas pidan la verdad: “Dicen que contemos la verdad, pues vamos a contarla, por lo menos él no disimula y ni las nombra, dice “las niñas”.

Es más, la colaboradora cree ver más alusiones de Bigote a la situación de las hijas de Teresa: “Dice mis hijos son independientes, las de Teresa no lo sé; mis hijos no están preocupados por la herencia, si yo me caso no tienen que hablar de eso…”