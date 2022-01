Alberto Piñana tacha de "bobo" a Julián Muñoz y de "hiena" a Isabel Pantoja: "Estaba embrujado"

Alberto Piñana fue constructor en Marbella y estuvo muy unido a Isabel Pantoja y Julián Muñoz . "Julián perdió la cabeza absolutamente por Isabel Pantoja. Isabel no fue a embrujar a Julián Muñoz, fue como una hiena a buscar carroña. Julián no fue su primera tentativa, no lo digo yo, lo dirá él porque supongo que lo dirá en el documental", cuenta en 'Sálvame'.

El constructor también habla de los problemas judiciales del ex Alcalde de Marbella. "Han pagado casi todos por el robo a mano armada. En este Momento Julián lo conoce mejor que cuando lo hacía. Yo le avisé y le dije que iba a acabar en la cárcel. Él estaba embrujado por Isabel Pantoja, eso no quiere decir que antes no fuese un sinvergüenza", comenta.