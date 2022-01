Isa Pantoja se estrena como colaboradora en 'Ya son las ocho'

La hija de Isabel Pantoja se ha pronunciado sobre el documental de Julián Muñoz

Isa Pantoja habla de cómo es su relación actual con Marta Riesco

En su estreno como colaboradora de ‘Ya son las ocho’, Isa Pantoja ha hablado de dos temas de actualidad que están muy relacionados con ella. En primer lugar, se ha pronunciado sobre el motivo por el que se acabó su amistad con Marta Riesco y, también, ha hablado sobre la docuserie de Julián Muñoz.

Isa Pantoja, sobre la docuserie de Julián Muñoz

Cuando ya se sabe la fecha del estreno de ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’, Isa Pantoja se ha pronunciado sobre cómo afronta el estreno de esta docuserie en la que Julián Muñoz volverá a destapar antiguos fantasmas del pasado.

“Al principio, cuando lo vi, me sentó un poco mal. Remover esto, que ha sido un proceso doloroso para mi madre y que aún no ha superado, pues no me gusta. No le va a hacer ningún bien por cómo se encuentra ahora de salud”, añadía.

“Soy consciente de que voy a tener que comentarlo, así que os digo que no me voy a perder ni un solo segundo para poder comentarlo y saber cosas que no sé”, aseguraba. Cuando Miguel Ángel Nicolás le avanzaba que se hablarán de los vis a vis que tenía con Isabel Pantoja en prisión, la colaboradora aseguraba: “Pues imagínate la gracia que me puede hacer a mí”.

Sobre el testimonio de Julián Muñoz que verá la luz este viernes, Isa Pantoja declara: “No me pidáis que sea objetiva, porque no lo voy a ser. Es mi madre y no lo voy a ser. Tengo opinión propia y sé ver cuándo una persona miente y cuándo no”, declaraba.

“Yo a Julián Muñoz lo conocí hace muchos años. No sé hasta qué punto ha llegado ahora y cuánto ha podido cambiar como persona”, afirmaba la colaboradora.

Isa Pantoja, de su amistad con Marta Riesco

En octubre de 2021, Isa Pantoja se sentaba en ‘Sábado Deluxe’ y confesaba que su amistad con Marta Riesco se había roto por la desconfianza, pero ¿Cómo se encuentran las cosas ahora? La colaboradora ha asegurado que todo continúa exactamente igual.

“Decidí alejarme, nos distanciamos y hasta el día de hoy, nada. Nos vemos en ‘El programa de Ana Rosa’, nos saludamos y ya está (..) No sé si hice bien en alejarme o no, pero yo esoy muy tranquila”, afirmaba la colaboradora de ‘Ya son las ocho’.